Было — стало: о чем сейчас поет и как выглядит исполнитель композиции Mrazish эпатажный и дерзкий Азис

В 2011 году в России узнали о болгарском певце Азисе (настоящее имя артиста — Васил Троянов Боянов). Его видеоклип на песню Mrazish («Ненавидишь») взорвал рунет. Накрашенный мужчина с идеальным французским маникюром в компании других представителей сильного пола — все это было несколько необычным и вызывающим для нашей публики.

На клип Азиса стали появляться одна за другой пародии, а самого артиста начали звать не по имени, а просто «Мразиш». К слову, сам Азис от такой реакции русской публики был не в восторге. Он попросил людей проявить толерантность. Но на достигнутом артист не остановился. Азис продолжил эпатировать публику. Вот еще одна его работа. В клипе мужчина не только танцует на каблуках, но и демонстрирует свои части тела в откровенных нарядах.

Казалось, что Азис и дальше будет идти подобным эпатажным путем, который отлично привлекает внимание. Но нет, артист выбрал другой путь. Он похудел на 30 килограммов, смыл косметику, снял каблуки и стал настоящим мачо. Да, в недавнем клипе он продолжил лежать на кровати, но уже в компании соблазнительной красотки, а не накачанных мужчин. Да, певец все также делает акцент на сексуальности, но теперь его видео не стыдно смотреть самому и показывать другим.

Сейчас, судя по Instagram артиста, он активно увлекается спортом и здоровым питанием. О личной жизни Азиса известно немного. Певец не скрывает свою бисексуальность. А также поклонники знают, что у него подрастает 10-летняя дочь. Судя по недавней работе артиста, он решил вернуться к своим цыганским корням. В новом видео Азис предстает в нормальном мужском образе и в компании музыкантов исполняет песню с традиционными мотивами.

Как тебе такие метаморфозы Азиса? Смотри больше свежих фото артиста в нашей галерее.

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Фото:Instagram