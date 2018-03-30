Анжелика Варум отказалась от «Земней вишни» после трагедии в Кемерове

Известная певица Анжелика Варум приняла решение исключить из своей концертной программы один из наиболее известных хитов ‐ «Зимняя вишня». Это было сделано после трагедии в Кемерове , где во время пожара в одноименном торгово‐развлекательном центре погибли 64 человека, сообщил сайт «Актуальные новости». Варум не стала исполнять «Зимнюю вишню» во время концерта в Иркутске , ставшем первым выступлением после объявленного в стране траура, пишет издание. Вернется ли популярная композиций в репертуар Анжелики Варум, пока выяснить не удалось. Композитор Максим Фадеев опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях песню «Ангел», которую посвятил жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.