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Анжелика Варум отказалась от «Земней вишни» после трагедии в Кемерове
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Анжелика Варум отказалась от «Земней вишни» после трагедии в Кемерове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Известная певица Анжелика Варум приняла решение исключить из своей концертной программы один из наиболее известных хитов ‐ «Зимняя вишня». Это было сделано после трагедии в Кемерове, где во время пожара в одноименном торгово‐развлекательном центре погибли 64 человека, сообщил сайт «Актуальные новости».
Варум не стала исполнять «Зимнюю вишню» во время концерта в Иркутске, ставшем первым выступлением после объявленного в стране траура, пишет издание.
Вернется ли популярная композиций в репертуар Анжелики Варум, пока выяснить не удалось.
Композитор Максим Фадеев опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях песню «Ангел», которую посвятил жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
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