Анжелика Варум отказалась от хита «Зимняя вишня» в рамках своего концерта после кемеровской трагедии

Как пояснили артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин, они долго не могли решить отменять или нет музыкальный концерт в Иркутске, но все же приняли решение выступить и перечислить в Кемерово все собранные средства.

Из репертуара артисты убрали все веселые произведения, а также песню «Зимняя вишня», которая содержит строчки:

«Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чем не виноват…».

«Мы отменили два концерта в Иркутской области , долго совещались насчет самого Иркутска, но все же решили провести концерт. Спасибо, что пришли. Вместе мы поможем семьям жертв страшной трагедии», — заявили музыканты перед концертом.

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