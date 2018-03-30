Анжелика Варум отказалась от хита «Зимняя вишня» в рамках своего концерта после кемеровской трагедии 

Артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин отказались исполнять музыкальный хит «Зимняя вишня» в рамках своего первого концерта после общероссийского траура по погибшим в кемеровском торговом центре с одноименным названием. Более того, все собранные от концерта в Иркутске средства они направят родственникам погибших и пострадавшим от пожара, сообщает «Комсомольская правда».
Как пояснили артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин, они долго не могли решить отменять или нет музыкальный концерт в Иркутске, но все же приняли решение выступить и перечислить в Кемерово все собранные средства.
Из репертуара артисты убрали все веселые произведения, а также песню «Зимняя вишня», которая содержит строчки:
«Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват…».
«Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет самого Иркутска, но все же решили провести концерт. Спасибо, что пришли. Вместе мы поможем семьям жертв страшной трагедии», — заявили музыканты перед концертом.
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