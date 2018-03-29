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Пресняков переведет деньги за свой концерт в Москве пострадавшим в Кемерово
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Пресняков переведет деньги за свой концерт в Москве пострадавшим в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков объявил, что решил перевести деньги за свой большой сольный концерт в Москве семьям погибших и пострадавшим в трагедии в Кемерово, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы переводим весь гонорар за концерт в Кемерово", — сказал он зрителям на концерте после песни «Kissлород», которую исполнил со своей супругой певицей Натальей Подольской.
Во время выступления на сцену вышел и их маленький сын, которого Пресняков посадил на шею.
При этом певец начал концерт по случаю своего 50-летнего юбилея с того, что предложил зрителям вспомнить о трагедии в Кемерово и обняться.
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