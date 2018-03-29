Пресняков переведет деньги за свой концерт в Москве пострадавшим в Кемерово

"Мы переводим весь гонорар за концерт в Кемерово", — сказал он зрителям на концерте после песни «Kissлород», которую исполнил со своей супругой певицей Натальей Подольской.

Во время выступления на сцену вышел и их маленький сын, которого Пресняков посадил на шею.

При этом певец начал концерт по случаю своего 50-летнего юбилея с того, что предложил зрителям вспомнить о трагедии в Кемерово и обняться.