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«Обнимитесь, пожалуйста»: Владимир Пресняков на юбилейном концерте почтил память погибших в Кемерове
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«Обнимитесь, пожалуйста»: Владимир Пресняков на юбилейном концерте почтил память погибших в Кемерове 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В свой праздник Владимир Пресняков не смог обойти вниманием жертв трагедии в Кемерово, где 25 марта страшный пожар в ТРЦ унес десятки жизней взрослых и детей. С трудом справляясь с эмоциями, Пресняков объявил минуту памяти.
— призвал гостей вечера Пресняков.
На юбилейном концерте вместе с Пресняковым спели и самые близкие люди: совместные песни с ним исполнили супруга Наталья Подольская и старший сын Никита, рожденный в отношениях с певицей Кристиной Орбакайте.
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Фото:Instagram
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