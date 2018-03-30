«Обнимитесь, пожалуйста»: Владимир Пресняков на юбилейном концерте почтил память погибших в Кемерове 

В свой праздник Владимир Пресняков не смог обойти вниманием жертв трагедии в Кемерово, где 25 марта страшный пожар в ТРЦ унес десятки жизней взрослых и детей. С трудом справляясь с эмоциями, Пресняков объявил минуту памяти.
— призвал гостей вечера Пресняков.
На юбилейном концерте вместе с Пресняковым спели и самые близкие люди: совместные песни с ним исполнили супруга Наталья Подольская и старший сын Никита, рожденный в отношениях с певицей Кристиной Орбакайте.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram