В новгородской области школьную учительницу заподозрили в романе с 17-летней ученицей

Преподавателя общеобразовательной школы города Боровичи — Ирину Сергеевну — заподозрили в отношениях с 17-летней школьницей по имени Валерия. Педагог и ученица довольно часто публиковали совместные фотографии в соцсетях и словесно выражали нежные чувства друг к другу, однако поводом для проверки Следственного комитета стало появления в соцсетях неоднозначного кадра, где запечатлен страстный поцелуй преподавателя и школьницы.

Представители правоохранительных органов уже допросили и Ирину Сергеевну и Валерию, обе утверждают, что провокационные фото — подделка и чей-то злой умысел. Родители школьницы к педагогу никаких претензий не имеют, зато одноклассники Валерии бурно обсуждают все происходящее в соцсетях. Если факт интимной связи Ирины Сергеевны с ее подопечной подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.

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«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — цитирует представителя пресс-службы Life.ru.