Макака по знаку зодиака: как объяснить обезьянке, «Кто в Доме хозяин?»

Ольга — героиня нового выпуска проекта «Кто в Доме хозяин?» — всегда хотела живую обезьянку. Для того, чтобы осуществить свою заветную мечту Ольга даже взяла кредит и завела яванскую макаку, которую назвала Алисой.

Участница проекта не раз представляла, как будет наряжать свою любимицу в красивые платья, ходить с ней за ручку. Но, к сожалению, питомцы не всегда преподносят своим хозяевам только исполнение грез и забавные сюрпризы. Жительница тропиков в первую неделю разбила окно, сломала телевизор и устроила в квартире Ольги такой разгром, что теперь та боится переезжать в квартиру с новым ремонтом.

Спасти дом от непослушной макаки могли помочь только специалисты проекта НТВ «Кто в Доме хозяин?». Максим Щугорев, ветеринар и специалист по экзотическим животным, объяснил Ольге, что к появлению обезьянки жилье надо готовить так же, как к появлению маленького ребенка. Но самая шокирующая новость еще ждала любительницу необычных зверков. Она купила обезьянку, считая, что яванские макаки живут 50 лет, но Максим разубедил девушку в этом, максимальный возраст вида — 30 лет.

Станет ли яванская макака Алиса питомцем мечты для Ольги, зрители узнают в субботу в 9:15 утра на канале НТВ.