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На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал
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Дмитрий Борисов попал в неловкую ситуацию 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, унесший жизни 67 человек, 41 из которых — дети. Сразу несколько выпусков ток-шоу "Пусть говорят" были посвящены этой трагедии. В одной из программ Дмитрий Борисов сравнил случившееся в "Зимней вишне" с пожаром в клубе "Хромая лошадь". В эфир пригласили Ларису Титову, которая потеряла в этой трагедии свою дочь. В тот момент, когда женщина рассказывала о случившемся на экране показали Юлию Титову, но, как выяснилось, у девушки совершенно другая мать.
На ошибку сотрудников передачи обратили внимание зрители. Одна из них — Наталья Тименкова — оставила на странице в Facebook гневный пост.
«Не могу молчать. Совершенно дикая ситуация произошла сегодня. Мне звонит подруга из Перми — Лиля Титова, у которой погибла единственная дочь в «Хромой лошади». И просит посмотреть сегодняшний выпуск «Пусть говорят» на Первом канале. Программа про Кемерово и вспоминают ЧП в «Хромой лошади» в Перми. Приглашают гостью — некую Ларису Титову, которая рассказывает историю своей 25-летней погибшей дочери. На экране показывают два раза фото девушки, которая действительно погибла — Юли Титовой. Но это дочка Лили! Лиле позвонили полгорода, и очень переживали все родные, что, конечно, понятно», — отметила знакомая Титовой.
Сотрудники "Пусть говорят" перепутали видеоряд, дав в эфир не ту фотографию/Фото: Instagram
На публикацию не мог не отреагировать ведущий передачи. Дмитрий Борисов публично попросил прощения перед женщиной, чьи чувства были задеты. По его словам, женщина, присутствовавшая в эфире, действительно потеряла дочь, но редакторы перепутали видеоряд и дали в эфир неверные фотографии.
Дмитрию Борисову пришлось извиниться перед женщиной, чьи чувства были задеты/Фото: соцсети
«Попросил телефон Лили для извинений. Не знаю, как Лиля отреагирует, но мне, если честно, стало легче. Великая сила соцсетей. Спасибо всем большое за репосты и поддержку, — написала Тименкова уже после сообщения Борисова.
Напомним, что пожар в пермском клубе "Хромая лошадь", повлекший за собой гибель 156 человек, произошел 5 декабря 2009 года.
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