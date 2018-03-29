В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель

Эпопея вокруг скандального развода знаменитого артиста с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской продолжается. Появилась информация о том, что скоро все обидчики Армена Борисовича будут наказаны.

В этом уверен пожелавший остаться неизвестным источник в Общественной палате России . Комментирую нашумевшую историю, он дал понять, что Джигарханян будет защищен от дальнейших перипетий и изнурительных разбирательств.

"Все обидчики народного артиста будут наказаны. Ситуация под контролем, не сомневайтесь", — цитирует собственный источник "Мир новостей". "Просто нужно немного времени", — добавил член Общественной платы.

Ранее стало известно, что артист запретил шоумену Андрею Малахову демонстрировать его изображения (фото и видео) в ток-шоу "Прямой эфир". Эту новость прокомментировали эксперты.

"Пока шоу приносит рейтинги, оно будет продолжаться. А данная тема рейтинги дает", — говорит психолог Ольга Маховская.

В свою очередь правозащитник и общественный деятель Сергей Алферов заявил, что если телеканал нарушит запрет, то актер вправе обратиться в судебные органы.

К слову, недавно в этом же шоу точно такой же запрет направлял внук Спартака Мишулина Эдуард Сорокин. Но телевизионщики это проигнорировали.