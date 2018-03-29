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Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня»
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Анжелика Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня» 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Анжелика Варум отказалась исполнять свою песню на концерте в Иркутске. Она добавила, что все собранные деньги передаст родственникам пострадавших и погибших в Кемерово.
Анжелика Варум убрала из программы свою песню «Зимняя вишня» в рамках первого концерта после национального траура по погибшим в Кемерово.
Вместе с Леонидом Агутиным она выступила в Иркутске 29 марта во дворце спорта «Труд», где сообщила, что все собранные деньги будут переданы родственникам погибших и пострадавших в от пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает «Комсомольская правда».
В песне есть такие строки: «Вишня, вишня, зимняя вишня, Прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, Никто ни в чем не виноват…»
«Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет концерта в Иркутске и все-таки решили его провести. Спасибо, что пришли. Тем самым мы все вместе поможем семьям жертв страшной трагедии», — заявили музыканты перед концертом.
Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.
Напомним, 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.
В среду акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.
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