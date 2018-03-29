Современная Герда: дочь Александра Малинина улетела в Австрию и постит милые фото с оленями

Главная страсть Устиньи Малининой — музыка. Девушка с детства занимается ей. Устинья пошла по стопам отца, хотя ее мама мечтала, чтобы наследница стала врачом. Но помимо музыки у Малининой есть еще одна любовь: животные. В Instagram дочери Александра Малинина можно встретить фото с лошадьми, собаками, кошками. А несколько часов назад Устинья поделилась с подписчиками фото с оленем. Сейчас девушка находится в Австрии и оттуда публикует вот такие снимки.

Храбрая девушка напоминает героиню сказки «Снежная Королева». Герда также отлично ладила с животными и была светловолосой красавицей. Один из подписчиков Устиньи спросил, не страшно ли ей находиться так близко с огромным рогатым оленем. Но Малинина пока не ответила.

А ты бы не испугалась сделать такое фото?

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Фото:Instagram