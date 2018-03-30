Располневший Витас изменился до неузнаваемости 

Многочисленные поклонники теряются в догадках, что случилось с Витасом — от его былой стройности не осталось и следа. Особо внимательные фанаты насчитали у певца три подбородка.
В последнее время Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями. На днях артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.
Витас сделал 45 выстрелов — именно столько гильз нашли стражи порядка. Также с места ЧП изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге Виталия Грачева (так на самом деле зовут звезду) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания — в СИЗО.
Телеканал "Россия 24" сделал репортаж из зала суда. "Виноват. Наказание считаю абсолютно справедливым", — заявил исполнитель и пошутил, что работать над новым альбомом начнет за решеткой.
Dni.Ru
Судя по комментариям к репортажу, поклонники не узнали Витаса. Дескать, кумир изменился не в лучшую сторону — сильно располнел.
"Свинтус он уже, от Витаса ничего не осталось…", "*** отъел", "он не отьедал ***, видимо он пьет. от этого и несет его", "он уже довно не поет., он пьет, он бог не вокала, а бокала", "Не узнал ***… потолстел", "Вот ряха у него стала!", "Витас уже не тот.. ", "харю отожрал себе", "ага уже третий подбородок вон виднеется (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — расстроились фанаты.