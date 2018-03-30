Располневший Витас изменился до неузнаваемости

Многочисленные поклонники теряются в догадках, что случилось с Витасом — от его былой стройности не осталось и следа. Особо внимательные фанаты насчитали у певца три подбородка.

В последнее время Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями. На днях артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.

Витас сделал 45 выстрелов — именно столько гильз нашли стражи порядка. Также с места ЧП изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге Виталия Грачева (так на самом деле зовут звезду) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания — в СИЗО.

Телеканал "Россия 24" сделал репортаж из зала суда. "Виноват. Наказание считаю абсолютно справедливым", — заявил исполнитель и пошутил, что работать над новым альбомом начнет за решеткой.

Dni.Ru

Судя по комментариям к репортажу, поклонники не узнали Витаса. Дескать, кумир изменился не в лучшую сторону — сильно располнел.