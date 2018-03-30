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Располневший Витас изменился до неузнаваемости
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Располневший Витас изменился до неузнаваемости 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Многочисленные поклонники теряются в догадках, что случилось с Витасом — от его былой стройности не осталось и следа. Особо внимательные фанаты насчитали у певца три подбородка.
В последнее время Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями. На днях артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.
Витас сделал 45 выстрелов — именно столько гильз нашли стражи порядка. Также с места ЧП изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге Виталия Грачева (так на самом деле зовут звезду) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания — в СИЗО.
Телеканал "Россия 24" сделал репортаж из зала суда. "Виноват. Наказание считаю абсолютно справедливым", — заявил исполнитель и пошутил, что работать над новым альбомом начнет за решеткой.
Dni.Ru
Судя по комментариям к репортажу, поклонники не узнали Витаса. Дескать, кумир изменился не в лучшую сторону — сильно располнел.
"Свинтус он уже, от Витаса ничего не осталось…﻿", "*** отъел", "он не отьедал ***, видимо он пьет. от этого и несет его﻿", "он уже довно не поет., он пьет, он бог не вокала, а бокала", "Не узнал ***… потолстел", "Вот ряха у него стала!﻿", "Витас уже не тот.. ﻿", "харю отожрал себе﻿", "ага уже третий подбородок вон виднеется (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — расстроились фанаты.
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