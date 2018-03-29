Певец Витас настолько располнел, что его не узнали на суде 

Teleprogramma.pro уже рассказывала о том, что певец Витас устроил стрельбу во дворе своего дома на Рублевке. Артист выпустил 16 патронов в воздух, а затем скрылся от сотрудников полиции в собственных апартаментах, им пришлось выломать дверь. За хулиганство Витас надеялся отделаться штрафом, однако прокуратура настояла на более серьезном наказании.
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На днях в одном из судов Москвы состоялось заседание по данному делу. Переживая за то, что его могут узнать, певец появился в сопровождении нескольких охранников, однако все оказалось иначе. Из-за того, что Витас за последние годы довольно сильно набрал вес, его не признал никто, даже судья. Несмотря на то, что артист свою вину признал, ему все-таки придется провести за решеткой семь суток — именно такая мера пресечения была назначена судом.