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Светлана Ходченкова опубликовала первое фото со съемок фильма «На острие» со своим участием
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Светлана Ходченкова опубликовала первое фото со съемок фильма «На острие» со своим участием 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Ходченкова — не только одна из самых востребованных, но и красивых актрис отечественного кинематографа. В 2019 году зрители смогут увидеть ее в довольно неожиданном амплуа в спортивной драме «На острие», где Ходченкова исполнил роль фехтовальщицы. Сегодня в микроблоге знаменитости появилось первое фото со съемок картины.
"Самые красивые девушки Сборной России по фехтованию в фильме «На острие». Прекрасные Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Хильда Кармен и Софья Эрнст. А в роли самого лучшего тренера Сергей Пускепалис. «На острие» — это первый в истории российского кинематографа фильм о фехтовании. Две главные героини — лучшие саблистки России. Одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между двумя великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои и на турнирах и в жизни", — рецензировала Светлана фильм, приложив соответствующий кадр, где запечатлена с коллегами.
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Согласно информации, опубликованой на официальной странице фильма «На острие» в соцсетях, съемки картины стартовали 22 февраля, а премьера запланирована на 2019 год. А вам нравится Светлана Ходченкова, какие фильмы с ее участием любите больше всего?
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