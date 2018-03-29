У музыканта из США нашли секс-темницу

У музыканта R Kelly нашли секс-темницу для 14-летних «питомиц»

Американского музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под сценическим именем R Kelly, обвинили в растлении 14-летней девочки. Об этом сообщает The Guardian.

Одна из бывших любовниц Келли, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года «тренировал» ее и принуждал заниматься сексом в секс-темнице не менее 10 раз.

«Мне представили одну из девочек, которую, как мне сказал Келли, он "тренировал" с тех пор, как ей было 14 лет, — это его слова», — отметила Джонс. Она добавила, что своих девушек Келли называл «питомицами».

По словам женщины, однажды Келли заставил одну из «питомиц» ползти по полу к Джонс и заниматься с ней оральным сексом. «Он сказал:

"Это одна из моих чертовых питомиц, я натренировал ее. Она научит тебя, как быть со мной", — цитирует артиста Китти Джонс.

Представители Келли отказались комментировать эту информацию.

В 2002 году в интернете появилась видеозапись, на которой R Kelly мочится на лицо 14-летней девочке. Суд обвинил его в изготовлении детской порнографии, но признал невиновным. После этого еще одна несовершеннолетняя заявила о том, что имела сексуальные отношения с исполнителем, который заставил ее сделать аборт. В итоге его обвинила в неподобающих связях 21 девушка.