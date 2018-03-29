Невестка Софии Ротару выглядит едва ли не ровесницей своей юной дочери

В семье Софии Ротару , что не неделя, то праздник. В минувшую пятницу день рождения отмечал внук певицы — Анатолий, ему исполнилось 24 года, а сегодня поздравления принимает невестка знаменитой артистки — Светлана Евдокименко. Одной из первых к имениннице обратилась ее дочь. «С днем рождения. Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала совместную фотографию с мамой внучка Софии Ротару. В комментариях к публикации пользователи также присоединились к поздравлениям, пожелав женщине здоровья, счастья и всяческих успехов.

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Напомним, что свою будущую супругу Светлану сын Софии Ротару встретил в Ялте и мгновенно влюбился. Вместе пара воспитывает двоих детей — дочь Софию, которая как раз и запечатлена на фото выше, и сына Анатолия.

София Ротару с внуками/Фото: Instagram

Нужно сказать, внуки знаменитой певицы добились не меньших успехов, чем их бабушка. София успешно строит карьеру модели, а Анатолий в свое время окончил британский Lancing College, но в бизнес не ударился, а отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.