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Открывшую свой канал Бузову высмеяли за глупость
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Открывшую свой канал Бузову высмеяли за глупость 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова продолжает развивать бурную деятельность, пробуя себя во всех творческих направлениях. Звезду «Дома-2» перестал устраивать один лишь вокал. Девушка решила заполонить собой любимой еще и все эфирное время. Поющая ведущая теперь открывает и свой канал на месте одного из федеральных.
Судя по программе передач, звезда решила, что ее мало не бывает и с утра до вечера зрители смогут наслаждаться исключительно ею. С утра певица будет баловать их своими клипами. Далее Бузова покажет свою «пробу пера» в комедийном жанре, выступив в шоу Comedy Баттл и Comedy Club. После состоится ее актерский дебют в телесериале «Бедные люди», ну а на десерт Бузова снова появиться в шоу «Прожарка».
Рассказывая о своем новом проекте, Ольга отметила, что теперь ее творчества хватает на целый канал «БузоваTV» и ее аудитория увеличится с 12,5 миллионов до 90. «У меня нет слов в голове!», — завершила свой пост телезвезда, которая также является и продюсером своих программ.
Пост Бузовой вызвал шквал насмешек. Пользователи едко заметили, что у ведущей в голове прежде всего нет мозгов, поэтому словам и неоткуда взяться. Они ехидно отметили, что у Владимира Высоцкого своего канала не было, по всей видимости, из-за того, что он мало занимался творчеством, и также пообещали не выбрасывать телевизор, чтобы было куда плевать, пишет сайт Dni.ru.
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