Настасья Самбурская хочет попросить у Путина обеспеченного мужа

Настасья Самбурская стала главной звездой на премьере фильма «Каникулы президента».

В кинотеатр ведущая «Ревизорро» пришла в приподнятом настроении, которое не испортило даже присутствие рядом бывшего возлюбленного.

Посмотреть новую комедию пришли многие звезды. Максим Виторган , например, пулей проскочил мимо журналистов. Поговаривают, что актер боится неудобных вопросов по поводу второй беременности своей супруги Ксении Собчак

— Общаться не буду, — Максим был в этот вечер неумолим.

А вот интересное положение Анны Цукановой-Котт скрыть уже невозможно. Поэтому на премьеру девушка надела платье, обтянув свой внушительный живот. Мамой Аня станет во второй раз уже в самое ближайшее время. На сегодняшний день она вместе с мужем-режиссером Александром воспитывает сына Михаила.

— У меня все хорошо, — объясняла она журналистам.

Настасья Самбурская в этот вечер была главной звездой. Девушка призналась, что из-за напряженного графика у нее совершенно ни на что не хватает времени. В последнее время Настасья отказалась даже от спорта. Если раньше она активно тренировалась, то теперь в зал ходит от случая к случаю.

— Ничего не успеваю, — вздыхала актриса. — Параллельно со съемками в фильме «Каникулы президента» я еще играла в спектакле. До сих пор не понимаю, как актеры все успевают.

Сама Настасья призналась, что соглашается далеко не на все роли. Даже несмотря на внушительный гонорар.

— Если мне предлагают сыграть слабую женщину, я сразу отказываюсь, — говорит артистка. — Мне некомфортно! Я хочу играть только сильных женщин, потому что не хочу играть роль на сопротивление!

Настасья призывала относиться к фильму легко и не искать глубокий смысл. Впрочем, признавала: такая история вполне могла случиться и с настоящим президентом. С Путиным Настасья еще не знакома. Но если бы ей выпала возможность встретиться с президентом и что-то у него попросить, своего бы шанса актриса не упустила.

— Я бы попросила президента, чтобы он артистам в театре повысил зарплату, — заявила девушка. — Прожить на те деньги, которые платят сейчас, очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу «Ревизорро», у меня есть и другие проекты. Поэтому мне хватает на жизнь. А моим коллегам приходится затягивать пояса!

Не обошла стороной Самбурская и личную жизнь. Актриса призналась, что не против связать свою судьбу с обеспеченным мужчиной.

— Могла бы попросить Путина сосватать мне какого-нибудь олигарха, — расхохоталась девушка.

О своем супруге — Кирилле Дыцевиче — Самбурская не говорит. Его на премьере не оказалось. Зато появился экс-возлюбленный Саша Иванов. Правда, парень держался на расстоянии. По слухам, Настасья сама запретила приближаться к ней на людях.

Юля Началова пришла с симпатичным спутником. Правда, уточнять, кем он ей приходится, не стала.

— Я бы с президентом с удовольствием переговорила! — призналась Юля. — В первую очередь попросила бы, чтобы прекратились все конфликты, чтобы наша страна процветала. И чтобы кризис поскорее прошел!

В отсутствие Путина вопросы могли переадресовать его двойнику, актеру Дмитрию Грачеву . На светскую премьеру фильма, в котором сыграл главную роль, он пришел вместе с женой. О сходстве с настоящим президентом он может рассказывать часами. Его принимают за Путина даже за границей. Недавно он был в Лиссабоне и едва не довел местных жителей до сердечного приступа.

— Мы ехали в трамвае, ко мне подошла женщина и спросила: «Что вы здесь делаете?» — улыбнулся актер. — Я ответил, что приехал посмотреть местные достопримечательности. Сразу понял, что она узнала во мне не актера, а президента. Правда, позже сообщил, что я — не Путин. Но не подумайте, не из-за того, что испугался звонка сверху. Просто переживал, что люди в обморок упадут от неожиданности! Такое тоже происходило!