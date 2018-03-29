Настасья Самбурская хочет попросить у Путина обеспеченного мужа 

Настасья Самбурская стала главной звездой на премьере фильма «Каникулы президента».
В кинотеатр ведущая «Ревизорро» пришла в приподнятом настроении, которое не испортило даже присутствие рядом бывшего возлюбленного.
Посмотреть новую комедию пришли многие звезды. Максим Виторган, например, пулей проскочил мимо журналистов. Поговаривают, что актер боится неудобных вопросов по поводу второй беременности своей супруги Ксении Собчак.
— Общаться не буду, — Максим был в этот вечер неумолим.
А вот интересное положение Анны Цукановой-Котт скрыть уже невозможно. Поэтому на премьеру девушка надела платье, обтянув свой внушительный живот. Мамой Аня станет во второй раз уже в самое ближайшее время. На сегодняшний день она вместе с мужем-режиссером Александром воспитывает сына Михаила.
— У меня все хорошо, — объясняла она журналистам.
Настасья Самбурская в этот вечер была главной звездой. Девушка призналась, что из-за напряженного графика у нее совершенно ни на что не хватает времени. В последнее время Настасья отказалась даже от спорта. Если раньше она активно тренировалась, то теперь в зал ходит от случая к случаю.
— Ничего не успеваю, — вздыхала актриса. — Параллельно со съемками в фильме «Каникулы президента» я еще играла в спектакле. До сих пор не понимаю, как актеры все успевают.
Сама Настасья призналась, что соглашается далеко не на все роли. Даже несмотря на внушительный гонорар.
— Если мне предлагают сыграть слабую женщину, я сразу отказываюсь, — говорит артистка. — Мне некомфортно! Я хочу играть только сильных женщин, потому что не хочу играть роль на сопротивление!
Настасья призывала относиться к фильму легко и не искать глубокий смысл. Впрочем, признавала: такая история вполне могла случиться и с настоящим президентом. С Путиным Настасья еще не знакома. Но если бы ей выпала возможность встретиться с президентом и что-то у него попросить, своего бы шанса актриса не упустила.
— Я бы попросила президента, чтобы он артистам в театре повысил зарплату, — заявила девушка. — Прожить на те деньги, которые платят сейчас, очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу «Ревизорро», у меня есть и другие проекты. Поэтому мне хватает на жизнь. А моим коллегам приходится затягивать пояса!
Не обошла стороной Самбурская и личную жизнь. Актриса призналась, что не против связать свою судьбу с обеспеченным мужчиной.
— Могла бы попросить Путина сосватать мне какого-нибудь олигарха, — расхохоталась девушка.
О своем супруге — Кирилле Дыцевиче — Самбурская не говорит. Его на премьере не оказалось. Зато появился экс-возлюбленный Саша Иванов. Правда, парень держался на расстоянии. По слухам, Настасья сама запретила приближаться к ней на людях.
Юля Началова пришла с симпатичным спутником. Правда, уточнять, кем он ей приходится, не стала.
— Я бы с президентом с удовольствием переговорила! — призналась Юля. — В первую очередь попросила бы, чтобы прекратились все конфликты, чтобы наша страна процветала. И чтобы кризис поскорее прошел!
В отсутствие Путина вопросы могли переадресовать его двойнику, актеру Дмитрию Грачеву. На светскую премьеру фильма, в котором сыграл главную роль, он пришел вместе с женой. О сходстве с настоящим президентом он может рассказывать часами. Его принимают за Путина даже за границей. Недавно он был в Лиссабоне и едва не довел местных жителей до сердечного приступа.
— Мы ехали в трамвае, ко мне подошла женщина и спросила: «Что вы здесь делаете?» — улыбнулся актер. — Я ответил, что приехал посмотреть местные достопримечательности. Сразу понял, что она узнала во мне не актера, а президента. Правда, позже сообщил, что я — не Путин. Но не подумайте, не из-за того, что испугался звонка сверху. Просто переживал, что люди в обморок упадут от неожиданности! Такое тоже происходило!