Ещё
Бузова рассказала о своем телеканале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У меня нет слов в голове»: выскочку Бузову высмеяли за глупость 

Дни.ру 2 часа назад
Звезда "Дома-2" открыла свой телеканал. И тут же получила поток негатива и критики в свой адрес.
"Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение", — утверждали герои фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
Но, конечно, тогда никто не думал, что в 2017 году это будет телевидение имени Ольги Бузовой. Да, у звезды "Дома-2" появляется собственный канал на месте одного из федеральных! И все программы там будут посвящены только ей одной!
Вот программа передач только одного из дней.
09:30 — 10:00 Клипы Ольги Бузовой.
10:00 — 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре.
10:30 — 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
12:00 — 20:30 Сериал "Бедные люди" — дебют Ольги как актрисы. Все серии.
20:30 — 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
22:30 — 23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой.
"Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!" — улыбается креативный продюсер "БузоваTV" Ольга Бузова.
"У меня нет слов в голове — одни маты от этой новости", "У тебя в голове нет не только слов, но и мозгов", "Теперь точно не буду выбрасывать телевизор — будет, куда плевать", "У Высоцкого своего канала не было, видно, творчества не хватило", — глумятся над Бузовой россияне.
Дни.ру: последние новости
Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой Почему Анофриева отказались хоронить в Москве Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну320
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово111
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми82
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов21
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение