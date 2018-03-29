Бузова рассказала о своем телеканале

«У меня нет слов в голове»: выскочку Бузову высмеяли за глупость

Звезда "Дома-2" открыла свой телеканал. И тут же получила поток негатива и критики в свой адрес.

"Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение", — утверждали герои фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Но, конечно, тогда никто не думал, что в 2017 году это будет телевидение имени Ольги Бузовой. Да, у звезды "Дома-2" появляется собственный канал на месте одного из федеральных! И все программы там будут посвящены только ей одной!

Вот программа передач только одного из дней.

09:30 — 10:00 Клипы Ольги Бузовой.

10:00 — 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре.

10:30 — 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.

12:00 — 20:30 Сериал "Бедные люди" — дебют Ольги как актрисы. Все серии.

20:30 — 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.

22:30 — 23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой.

"Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!" — улыбается креативный продюсер "БузоваTV" Ольга Бузова.

"У меня нет слов в голове — одни маты от этой новости", "У тебя в голове нет не только слов, но и мозгов", "Теперь точно не буду выбрасывать телевизор — будет, куда плевать", "У Высоцкого своего канала не было, видно, творчества не хватило", — глумятся над Бузовой россияне.