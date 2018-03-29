Володин направил соболезнования родственникам Олега Анофриева

«От лица депутатов Государственной Думы и себя лично приношу вам самые глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Андреевича Анофриева. Яркий и одарённый актёр, автор замечательных песен и романсов, режиссёр, поэт и композитор, он завоевал поистине всенародное признание своим многогранным талантом», — отмечается в телеграмме соболезнований за подписью политика.

Вячеслав Володин напомнил, что голосом Анофриева поют полюбившиеся россиянам персонажи советских мультфильмов, а созданные народным артистом образы стали признанной классикой отечественного кинематографа.

«Олег Андреевич оставил богатое творческое наследие, без которого невозможно представить нашу культуру за последние полвека. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заключил спикер Госдумы.