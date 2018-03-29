Максим Галкин призвал поклонников лично следить за пожарной безопасностью после трагедии в Кемерово

Не осталось ни одного человека, которого бы оставила равнодушным трагедия в Кемерово . Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне и быстро распространился по всему этажу. По официальным данным, погибло 67 человек, 41 из которых — дети.

Такое количество жертв можно было бы избежать, если бы в торговом центре соблюдались правила пожарной безопасности. Отметим, что во время возгорания пожарная сигнализация была отключена одним из охранников, датчики не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. Все это привело к тому, что люди просто не смогли выбраться из горящего здания.

Максим Галкин в своем микроблоге привел статистику и отметил. что Россия стоит на 45 месте по количеству пожаров сразу после стран Африки. «По погибающим на пожарах Россия стоит на 45-месте в мире, больше жертв в расчёте на 100000 жителей только в Афганистане Туркмении и странах Африки», — рассказал Галкин.

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Телеведущий возмущен тем, что происходит в стране и призвал поклонников взять все в свои руки и тщательнее соблюдать правила пожарной безопасности.

"Уважаемые подписчики, проверьте ваши дома, ваше место работы, место учебы ваших детей на наличие и незахламленность пожарных выходов, посмотрите, есть ли средства пожаротушения. Прочтите и освежите в памяти правила поведения на пожаре. И самое главное — нужно взять это на заметку и делать регулярно, хотя бы раз в год", — призвал пользователей Галкин.