Кирилл Сафонов поделился романтическим кадром с супругой Сашей Савельевой из Тбилиси 

Накануне Саша Савельева показала у себя на странице видео с водопадом из романтического грузинского путешествия, а теперь и Кирилл Сафонов сделал пост из путешествия.
— подписал Сафонов романтический снимок, на котором вместе с женой спиной к камере рассматривает тбилисские горы и архитектуру. Отчет о путешествии звездной пары лаконичен — очевидно, в свете трагедии, развернувшейся 25 марта в России. «Мне стыдно, что мне так хорошо в Грузии, когда в Кемерово такой нечеловеческий ужас. И мне стыдно, что я не могу этого ужаса изменить. Соболезную. Простите», — написал актер в Instagram, узнав о чудовищном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшем десятки жизней взрослых и детей. Многие звезды в знак траура отменили концерты, приостановили публикацию развлекательных постов в соцсетях.
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Фото:Instagram