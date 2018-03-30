В студии артистка решилась на откровенный разговор о подагре, изменившей форму кистей ее рук. Руки Юлия Началова прятала под кружевными перчатками и не согласилась показать на камеру — она лишь иногда показывает руки в своем Instagram.
— призналась Началова. По словам певицы, она лечилась в России и за границей и в конце концов смогла подобрать терапию, чтобы контролировать свое состояние и справляться с болью.
Ранее в СМИ писали, что болезнь суставов и тканей могла развиться у Началовой из-за дисфункции почек после неудачной операции по увеличению груди. Тогда Юлия Началова с трудом пережила сепсис.
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Фото:Instagram