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Юлия Началова впервые о своей страшной болезни: «У меня мигрирующая подагра — где захотела, там и появилась»
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Юлия Началова впервые о своей страшной болезни: «У меня мигрирующая подагра — где захотела, там и появилась» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В студии артистка решилась на откровенный разговор о подагре, изменившей форму кистей ее рук. Руки Юлия Началова прятала под кружевными перчатками и не согласилась показать на камеру — она лишь иногда показывает руки в своем Instagram.
— призналась Началова. По словам певицы, она лечилась в России и за границей и в конце концов смогла подобрать терапию, чтобы контролировать свое состояние и справляться с болью.
Ранее в СМИ писали, что болезнь суставов и тканей могла развиться у Началовой из-за дисфункции почек после неудачной операции по увеличению груди. Тогда Юлия Началова с трудом пережила сепсис.
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Фото:Instagram
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