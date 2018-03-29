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Юлия Началова рассказала о своей болезни
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Юлия Началова рассказала о своей болезни 

Клео.Ру 36 минут назад
Фото: Клео.Ру
Юлия Началова в последние годы борется со страшным недугом, из-за него певице приходится даже прятать руки в перчатках. Юлия накануне стала героиней передачи «Жить здорово». И она поведала ведущей Елене Малышевой, как она страдает от подагры.
Певица рассказала, что столкнулась впервые с недугом 8 лет назад, однако из-за нехватки времени откладывала лечение на потом. И теперь Юлия об этом жалеет, поскольку боли стали невыносимыми. « В принципе я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня называется мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась», — рассказала артистка.
Началова пыталась лечиться в зарубежных клиниках, ходила к российским докторам. Подбор терапии занял много времени, зато теперь Юлия знает, как унять боль, если та возникнет, пишет издание StarHit.
Началовой долгое время удавалось скрывать болезнь от поклонников, однако летом прошлого года в СМИ появились снимки, на которых было видно, что кисти рук певицы покрыты шишками.
Журналисты стали предполагать, что первопричиной могла стать неудачная операция по увеличению груди. Импланты тогда не прижились, и у певицы начался сепсис, что привело к дисфункции почек и, возможно, подагре. «Я чуть не умерла, но меня вовремя откачали и поставили на ноги. Теперь я крайне внимательно отношусь к собственному здоровью», — говорила тогда Юлия.
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