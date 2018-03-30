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«Сама виновата, что дотянула»: Юлия Началова впервые раскрыла причины и последствия своей болезни
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«Сама виновата, что дотянула»: Юлия Началова впервые раскрыла причины и последствия своей болезни 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Не так давно поклонники заметили, что певица Юлия Началова пытается скрыть странные шишки на руках. Звезда долго прятала руки на фото, а во время светских выходов надевала перчатки. Лишь в прошлом году Юлия решилась признаться, что больна подагрой.
А на днях Началова побывала в студии шоу «Жить здорово!», где наконец откровенно рассказала о своей болезни, возникшей после неудачной пластической операции. «Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня так называемая мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась», — призналась Юлия.
Певица поведала и о том, как нашла способ справляться с этим недугом: «Я лечилась в разных странах, и это заняло очень много времени. Подбор терапии был очень долгим, чтобы я чувствовала себя, как сейчас, контролировала свое состояние и знала, если что, чем погасить боль». Лечение не смогло избавить Юлию Началову от подагры, но сейчас ей уже намного лучше, и она даже больше не прячет руки на снимках в микроблоге.
Фото: Instagram
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