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Началова поставила Малышевой жесткое условие
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Началова поставила Малышевой жесткое условие 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Новый выпуск программы Елены Малышевой был посвящен подагре. Не удивительно, что главный телеврач страны решила позвать в студию Юлию Началову. Как известно, артистка уже давно страдает этим недугом и ее появление на шоу было вполне логически обосновано. Однако еще до начала съемок, певица поставила жесткое условие: она наотрез отказалась демонстрировать перед камерой руки без перчаток.
Уже во время программы, Юлия рассказала, что проблемы с руками у нее начались 8 лет назад, но она все тянула с обращением к врачам. В результате она довела себя до того, что боли стали нестерпимыми.
Певице поставили диагноз «мигрирующая подагра», которая может возникать в любом месте. Артистка призналась, что перед тем, как ей подобрали нужные обезболивающие, ей пришлось пройти курсы терапии в разных странах и это заняло долгое время.
На многие светские вечеринки Юлия надевает перчатки, чтобы спрятать изуродованные руки. Специалисты отмечают, что у нее образуются гигромы, которые в простонародье называют шишками. Эти наросты певица может случайно травмировать. Кроме этого, увеличиваясь в размерах, шишки могут задевать нервные окончания, пишет сайт Dni.ru.
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