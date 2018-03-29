Началова поставила Малышевой жесткое условие

Новый выпуск программы Елены Малышевой был посвящен подагре. Не удивительно, что главный телеврач страны решила позвать в студию Юлию Началову . Как известно, артистка уже давно страдает этим недугом и ее появление на шоу было вполне логически обосновано. Однако еще до начала съемок, певица поставила жесткое условие: она наотрез отказалась демонстрировать перед камерой руки без перчаток.

Уже во время программы, Юлия рассказала, что проблемы с руками у нее начались 8 лет назад, но она все тянула с обращением к врачам. В результате она довела себя до того, что боли стали нестерпимыми.

Певице поставили диагноз «мигрирующая подагра», которая может возникать в любом месте. Артистка призналась, что перед тем, как ей подобрали нужные обезболивающие, ей пришлось пройти курсы терапии в разных странах и это заняло долгое время.

На многие светские вечеринки Юлия надевает перчатки, чтобы спрятать изуродованные руки. Специалисты отмечают, что у нее образуются гигромы, которые в простонародье называют шишками. Эти наросты певица может случайно травмировать. Кроме этого, увеличиваясь в размерах, шишки могут задевать нервные окончания, пишет сайт Dni.ru.