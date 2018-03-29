Солист группы «Дискотека Авария» столкнулся с тяжелой потерей

В семье солиста группы «Дискотека Авария» произошла трагедия. У музыканта Алексея Рыжова умер отец, мужчине было 77 лет. Печальную новость Рыжов сообщил на странице в Instagram, так и не назвав причину смерти родителя.

«Похоронил папку. Выпейте. Скушайте. Вечная память. Рыжов Олег Иваныч», — подписал музыкант фотографию близкого человека. В комментариях к публикации пользователи выразили Рыжову свои соболезнования и пожелали сил и терпения. «Пусть земля ему будет пухом. Царство ему небесное», «Такова наша, детей, святая обязанность: провожать родителей на небеса. Упокоения душе. Утешения близким», «Есть хорошая фраза: „Когда люди умирают, то они не исчезают. Они просто становятся невидимыми“, — поддерживали Рыжова подписчики.

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