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Солист группы «Дискотека Авария» столкнулся с тяжелой потерей
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Солист группы «Дискотека Авария» столкнулся с тяжелой потерей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В семье солиста группы «Дискотека Авария» произошла трагедия. У музыканта Алексея Рыжова умер отец, мужчине было 77 лет. Печальную новость Рыжов сообщил на странице в Instagram, так и не назвав причину смерти родителя.
«Похоронил папку. Выпейте. Скушайте. Вечная память. Рыжов Олег Иваныч», — подписал музыкант фотографию близкого человека. В комментариях к публикации пользователи выразили Рыжову свои соболезнования и пожелали сил и терпения. «Пусть земля ему будет пухом. Царство ему небесное», «Такова наша, детей, святая обязанность: провожать родителей на небеса. Упокоения душе. Утешения близким», «Есть хорошая фраза: „Когда люди умирают, то они не исчезают. Они просто становятся невидимыми“, — поддерживали Рыжова подписчики.
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К слову, не так давно аналогичную драму пережила телеведущая Татьяна Лазарева. Также как и солист «Дискотеки Аварии» знаменитость потеряла отца. «В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся», — написала Лазарева на страницах микроблога.
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