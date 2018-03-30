Юбилей: Владимир Пресняков отметил 50-летие 

Вчера Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет. По такому случаю, в Crocus City Hall состоялся концерт певца. Юбилей: Владимир Пресняков отметил 50-летиеНадо ли говорить о том, что Владимира пришли поздравить многочисленные поклонники, родные и друзья. В этот вечер, вместе с певцом, выступали самые известные артисты. Со сцены звучали самые искренние пожелания и поздравления. Наталья Подольская на столько хотела, чтобы все прошло замечательно, что на протяжении вечера, разместила не один пост в Инстаграме с концерта мужа. Выглядела она, как и полагается супруге именинника, очень красиво. Среди многочисленных гостей, на вечере были замечены: Никита Пресняков и Алена Краснова, Елена Преснякова, Кети Топурия, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Александр Ревва, Александр Иванов и многие другие.