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Преснякову — 50: знаменитости поздравляют артиста с юбилеем
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Преснякову — 50: знаменитости поздравляют артиста с юбилеем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Пресняков отмечает сегодня важную дату: ему исполняется 50 лет. Одной из первый его поздравила близкая подруга и экс-супруга Кристина Орбакайте, которая выложила в свой микроблог архивный снимок с артистом и поблагодарила его за сына. Отметим, что Кристина и Владимир даже после развода остались в дружеских отношения и до сих пор тесно общаются.
К поздравлениям присоединился и певец Дмитрий Маликов. Он выложил в свой микроблог раритетный снимок и отметил, что знаком с Пресняковым вот уже 45 лет. Артисты дружат с самого детства.
"Вовасик, с днем рождения, с юбилеем! Мы с тобой знакомы 45 лет! Ты мой самый старый и верный друг! Будь всегда счастлив и здоров! Я тебя очень люблю", — посвятил Преснякову трогательные строки Маликов.
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Также свое поздравление в социальных сетях оставил и Леонид Агутин, который поддерживает с Пресняковым давние дружеские отношения.
"Сегодня у Владимира Преснякова День Рождения! 50 лет! Юбилей! Вова, друг мой дорогой, поздравляю тебя от всей души! Очень рад и горд, что мы друзья! Рад и горд, что на земле существует такой человек — добрый, светлый и отзывчивый, вопреки законам устройства современной жизни. Вопреки нынешним законам выживания. Желаю здоровья и благополучия тебе, твоим родным и близким! Новых идей и начинаний! Творческих побед и приобретений!" — написал Агутин. Поклонники присоединяются к поздравлениям и желают Владимиру Преснякову долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
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