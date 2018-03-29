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Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище 30 марта
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Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище 30 марта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Похороны народного артиста России Олега Анофриева пройдут 30 марта на Аксиньинском кладбище в Подмосковье
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