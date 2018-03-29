Официально: Анастасия Костенко подтвердила беременность и показала округлившийся живот

Слухи о том, что Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов в скором времени станут родителями, появились еще в январе этого года. Напомним, что 10 января пара поженилась, а 29 января обвенчались и устроили роскошный праздник для друзей и родных.

Поклонники были уверены, что такая спешка со свадьбой связана именно с беременностью Костенко. Кроме того, поклонники замечали, что Анастасия стала реже выкладывать в микроблог публикации и старалась скрыть свою фигуру под широкими нарядами. У пользователей не оставалось сомнений, что модель находится в положении, но Анастасия упорно молчала.

Сегодня модель отмечает день рождения — ей исполняется 24 года. В честь дня праздника она опубликовала снимок, на котором демонстрирует уже заметно округлившийся живот. На фото ее нежно обнимает супруг Дмитрий Тарасов. Поклонники поздравляют Анастасию с днем рождения и со скорым пополнением в семействе.

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Дмитрий Тарасов также поздравил свою супругу с днем рождения и опубликовал в своем микроблоге фотографию из фотосессии, на которой обнимает беременную Анастасию.

"С Днём Рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня", — написал футболист.

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