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Дом Киркорова превратился в филиал Диснейленд‍а
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Дом Киркорова превратился в филиал Диснейленд‍а 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Героями одного из мартовских выпусков программы «Идеальный ремонт» стал Филипп Киркоров и его маленькие наследники Алла-Виктория и Мартин. Этот выпуск породил множество споров в Сети: многие выразили свое недовольство относительно помощи отнюдь не бедствующему поп-королю от Первого канала.
Но, по словам архитектора Андрея Карпова, все расходы легли на плечи артиста, а множество роскошных предметов в гостиной певца являются подарками от друзей и коллег. «Моей инициативой было привлечь команду „Идеального ремонта“, включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами», — цитируют его dni.ru.
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