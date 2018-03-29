Героями одного из мартовских выпусков программы «Идеальный ремонт» стал Филипп Киркоров и его маленькие наследники Алла-Виктория и Мартин. Этот выпуск породил множество споров в Сети: многие выразили свое недовольство относительно помощи отнюдь не бедствующему поп-королю от Первого канала.
Но, по словам архитектора Андрея Карпова, все расходы легли на плечи артиста, а множество роскошных предметов в гостиной певца являются подарками от друзей и коллег. «Моей инициативой было привлечь команду „Идеального ремонта“, включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами», — цитируют его dni.ru.