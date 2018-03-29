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Началова выдвинула ультиматум Малышевой
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Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой 

Дни.ру 2 часа назад
Певица рассказала о борьбе с недугом. Победить его до конца, увы, не получится.
Юлия Началова стала героиней очередного выпуска программы "Жить здорово!" на Первом канале. Гости в студии говорили о подагре, от которой много лет страдает певица. Артистка еще до записи выдвинула ультиматум, что ее не будут просить снимать перед камерой перчатки и показывать изуродованные руки.
"Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. В принципе, сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня так называемая мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась", — рассказала Юлия. — Я лечилась в разных странах, и это заняло очень много времени. Подбор терапии был очень долгим, чтобы я чувствовала себя, как сейчас, контролировала свое состояние и знала, если что, чем погасить боль".
На многих светских мероприятиях певица появляется в перчатках. А когда руки открыты — пытается их прятать.
"Скорее всего, у девушки развиваются гигромы. В народе их называют попросту шишками, — заявил тогда хирург. — Исполнительница может травмировать эти уплотнения, а это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям. К тому же гигромы, разрастаясь, могут давить на нервные окончания".
По одной из версий, эти уплотнения — так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.
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