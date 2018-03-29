Вечный юноша Александр Збруев

Советский и российский актер кино и театра, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев отмечает юбилей — 31 марта ему исполняется 80 лет. В честь этого события телеканал «МИР» подготовил увлекательный фильм о лучших годах творчества артиста, а также о его планах и личной жизни.

В чем схожесть реального Збруева с Ганжой из «Большой перемены»? За что он благодарен своему «арбатскому» хулиганскому детству? Каково это быть символом «Ленкома» и как ему удается оставаться «вечным юношей»? На все вопросы ответит сам артист в программе «Наше кино. Неувядающие» 31 марта в 9:30 на телеканале «МИР». Не пропустите!

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