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Евкуров предложил собирать сообщения о нарушениях пожарной безопасности через Instagram
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Евкуров предложил собирать сообщения о нарушениях пожарной безопасности через Instagram 

«Это Кавказ» 25 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил присылать сообщения о фактах нарушения правил пожарной безопасности в общественных местах на страницу своей администрации в Instagram.
«Дорогие друзья, там, где вы видите, что может быть угроза жизни людей и власти где-то недорабатывают, надзирающие органы недорабатывают, давайте все это вместе сбросим на тот аккаунт, который мы вам дадим, и мы будем адресно в этом направлении работать. Давайте все вместе будем бороться с явлениями и недостатками, которые могут в последующем привести к трагедии», — сообщил Евкуров. Его слова передает пресс-служба постпредства.
Присылать данные о нарушениях можно на инстаграм-аккаунт администрации главы республики — @admin_glavy.
Ранее, сразу после трагедии в Кемерово, Евкуров поручил в течение 10 дней проверить все торговые центры региона на соблюдение норм пожарной безопасности.
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