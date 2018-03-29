Евкуров предложил собирать сообщения о нарушениях пожарной безопасности через Instagram

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил присылать сообщения о фактах нарушения правил пожарной безопасности в общественных местах на страницу своей администрации в Instagram.

«Дорогие друзья, там, где вы видите, что может быть угроза жизни людей и власти где-то недорабатывают, надзирающие органы недорабатывают, давайте все это вместе сбросим на тот аккаунт, который мы вам дадим, и мы будем адресно в этом направлении работать. Давайте все вместе будем бороться с явлениями и недостатками, которые могут в последующем привести к трагедии», — сообщил Евкуров. Его слова передает пресс-служба постпредства.

Присылать данные о нарушениях можно на инстаграм-аккаунт администрации главы республики — @admin_glavy.