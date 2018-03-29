«Смысл жизни»: Максим Матвеев показал, каким его видит сын

Актриса Елизавета Боярская Максим Матвеев поженились в июле 2010 года. Сейчас пара воспитывает маленького сына Андрея. Мальчик развивается не по годам и опережает своих сверстников.

Отметим, что семья артистов тщательно оберегает свою личную жизнь. Они не выкладывают фотографии наследника и прячут сына от общественности, так как не хотят, чтобы мальчик страдал от популярности своих знаменитых родителей. О собственных отношениях супруги также говорят мало — из-за этого в Сети то и дело появляются слухи о том, что Максим и Елизавета находятся на грани развода, но каждый раз пара успешно опровергает эти домыслы.

Сегодня утром Матвеев порадовал поклонников новым снимком — он сфотографировался с рисунком, который ему посвятил сын. Мальчик нарисовал своего папу, а актер не мог не поделиться детским рисунком с поклонниками.

"Дети — это смысл жизни…Вот так меня представляет сын! И не поспоришь… «Устами младенца…» как говорится… Берегите друг друга и всем хорошего дня", — написал Матвеев. Поклонники оценили творение его маленького сына и отметили поразительное сходство, если учесть, что рисунок принадлежит трехлетнему ребенку.

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