Жил в эвакуации, снимался на Свердловский киностудии: как Олег Анофриев связан с Екатеринбургом

Вчера из жизни ушёл актёр и музыкант Олег Анофриев . Его голос знаком всем с детства, он озвучивал мультфильмы о бременских музыкантах, о львёнке и черепахе, пел «Спокойной ночи, малыши», «Есть только миг» и многие другие отличные песни. Со Свердловском у Олега Анофриева связана часть жизни. Рассказываем о ней.

Известно, что во время Великой Отечественной войны 11-летний Олег вместе с мамой был эвакуирован сюда из Москвы . В октябре 1941 года они приехали на Урал, но прожили здесь совсем недолго — не больше полугода. Вскоре их забрал обратно в столицу комиссованный из армии отец Андрей Сергеевич (ещё до войны его направили военврачом на Дальневосточный фронт).

«Мы доехали до Свердловска, его [отца] там комиссовали, он нас взял, и с тормозным заводом мы обратно приехали. Туда — с другим заводом, шарикоподшипниковым, а оттуда — с тормозным», — вспоминал Анофриев в интервью радиостанции «Серебряный дождь» в 2015 году.

Значительно позже жизнь снова связала Анофриева с Уралом. В 1970-х годах он работал на Свердловской киностудии. В 1974 году вышел телевизионный фильм о геологах-нефтяниках «Северный вариант», в котором Олег Анофриев сыграл главную роль — бригадира Юрия Кожеватова. По сюжету, в местечке с названием Гиблая Протока бригада нефтяников второй год ведет разведывательные работы, но прогноз геофизиков не подтверждается — нефти на северном направлении нет. Жизнь осложняют любовные раздоры: из-за красавицы Алевтины бурильщики подрались, и Кожеватов отправляет ее на Большую землю. Северный вариант находится под угрозой закрытия.

А в 1971 году Анофриев снялся в музыкальной лирической комедии Свердловской киностудии — «Алло, Варшава !». В фильме рассказана история врача из Варшавы, который ищет в СССР свою сестру, потерянную во время войны. Этой историей заинтересовались журналисты, а Олег Анофриев сыграл заместителя редактора газеты Стефана Скавронского и исполнил несколько песен в этом фильме.

Вот одна из них:

Но всё-таки Олег Анофриев запомнился всем другими песнями — это «Спят усталые игрушки», «Песенка трубадура», «Я на солнышке лежу».

А вот так Олег Андреевич озвучивал мультфильмы:

И одна из самых известных песен в исполнении Олега Анофриева: