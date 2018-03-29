Известная актриса рассказала о борьбе с раком

Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Популярная актриса Кристина Кузьмина откровенно рассказала о своей борьбе с раком. 38-летняя артистка, лишившаяся волос из-за страшного недуга, не намерена падать духом.

Кристина Кузьмина призналась, что еще пять лет назад слышала от врачей неутешительный диагноз.

"Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло… А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия… Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", — призналась актриса.

Кузьмина не стала скрывать свой диагноз и от восьмилетней дочери Агриппины-Аграфены.

"Мне же пришлось остричь волосы. Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: "Ну, мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!". Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", — сообщила Кузьмина.

Кристина научилась находить плюсы в своем заболевании.

"В процессе химиотерапии со мной произошло много чудесных, положительных вещей. Например, я могла есть, что захочу! Я в невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься. Это классно!" — заявила Кристина.

Актриса старается радоваться каждому дню и мгновению.