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Актер Максим Матвеев похвастался рисунком сына
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Актер Максим Матвеев похвастался рисунком сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
35-летний актер Максим Матвеев поделился в личном Instagram забавным рисунком, который нарисовал его маленький сын  Дети — это смысл жизни… Вот так меня представляет сын! И не поспоришь… «Устами младенца…», как говорится…
с юмором подписал кадр звездный отец.
Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 28 Мар 2018 в 11:55 PDT  Напомним, в 2010 году Максим Матвеев женился на актрисе Елизавете Боярской. В 2012 году у звездной пары родился сын Андрей.
К слову, Максим Матвеев — не только талантливый актер, любящий муж и заботливый папа, но и руководитель благотворительного фонда «Доктор Клоун». Не так давно в эксклюзивном интервью «Летидору» он рассказал, почему решил заняться благотворительностью и стать больничным клоуном.
Фото: Instagram
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