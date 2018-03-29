Актер Максим Матвеев похвастался рисунком сына

35-летний актер Максим Матвеев поделился в личном Instagram забавным рисунком, который нарисовал его маленький сын Дети — это смысл жизни… Вот так меня представляет сын! И не поспоришь… «Устами младенца…», как говорится…

с юмором подписал кадр звездный отец.

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 28 Мар 2018 в 11:55 PDT Напомним, в 2010 году Максим Матвеев женился на актрисе Елизавете Боярской . В 2012 году у звездной пары родился сын Андрей.

К слову, Максим Матвеев — не только талантливый актер, любящий муж и заботливый папа, но и руководитель благотворительного фонда «Доктор Клоун». Не так давно в эксклюзивном интервью «Летидору» он рассказал, почему решил заняться благотворительностью и стать больничным клоуном.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!