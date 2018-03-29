Вскрылась правда о ремонте для Киркорова

Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала

В Сети продолжаются бурные обсуждения шикарного ремонта в доме Филиппа Киркорова , ставшего героем шоу "Идеальный ремонт". Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян, однако скандальную ситуацию прокомментировал один из архитекторов, работавший над проектом.

"Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами", — объяснил Карпов. Тем не менее, специалист предпочел не раскрывать суммы, которую потратил Филипп Киркоров на ремонт.

Карпов рассказал, что работы велись в пристройке с бассейном, находящейся отдельно от дома поп-короля. "Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил:

"Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?" — рассказал архитектор.

В связи с тем, что дети Киркорова очень активные и спортивные (они занимаются в академии фигурного катания Евгения Плющенко , ходят на танцы и теннис), Филипп хотел, чтобы и дома им было куда направить свою энергию.

"Примерно в одно время певец с детьми и мы с семьей отдыхали в Диснейленде, и нам одновременно пришла в голову идея Киркоровленда", — цитирует Андрея Карпова сайт "Комсомольская правда".

Так, для гостиной пригодились подарки, которые в разное время преподносили Филиппу друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Изюминкой стала шкура медведя.

"Это подарок Филиппу от Никиты Михалкова — трофей, привезенный режиссером с охоты", — пояснил архитектор.

Также в помещении есть спа-зона с экокамином и домашним кинотеатром, детские комнаты, где имеется даже кухня для малышей, библиотека, соляная комната, детский театр и балетный класс.