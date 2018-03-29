Настасья Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности

В первом видео девушка выразила свои эмоции и слова поддержки всем пострадавшим. Самбурская отметила, что ей жаль, что в стране все делается неправильно, "не по-человечески".

"Это касается каждого. Если взять мою профессию — если актриса придет в театр и сыграет половину текста, это никому не понравится", — заметила девушка. Она рассказала читателям, что никому не нравятся половинчатые законы и их некачественное исполнение.

"Давайте как-то адекватнее относиться к своим обязанностям", — призвала всех Самбурская.

Поклонники согласились с актрисой и сказали, что перемены в стране возможны только в том случае, если каждый человек будет следить за собой и сопротивляться некорректным законам, а также требовать исполнения своих обязательств от властей на всех уровнях.