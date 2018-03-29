Ещё
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Настасья Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Актриса Настасья Самбурская опубликовала второе видео обращение на тему случившейся в Кемерово трагедии.
В первом видео девушка выразила свои эмоции и слова поддержки всем пострадавшим. Самбурская отметила, что ей жаль, что в стране все делается неправильно, "не по-человечески".
"Это касается каждого. Если взять мою профессию — если актриса придет в театр и сыграет половину текста, это никому не понравится", — заметила девушка. Она рассказала читателям, что никому не нравятся половинчатые законы и их некачественное исполнение.
"Давайте как-то адекватнее относиться к своим обязанностям", — призвала всех Самбурская.
Поклонники согласились с актрисой и сказали, что перемены в стране возможны только в том случае, если каждый человек будет следить за собой и сопротивляться некорректным законам, а также требовать исполнения своих обязательств от властей на всех уровнях.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ольга Бузова отменила публичные выступления Ксения Алферова высказалась о трагедии в Кемерово Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз13
Для россиян предложили ввести новый вид наказания69
Британию встревожила российская «Мертвая рука»165
«С чего это я должен их жалеть?»584
Чиновников наказали за банкет в день траура77
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение