Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение

Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской

Мосгорсуд отклонил жалобу Виталины Цымбалюк-Романовской на выемку из банковской ячейки миллиона рублей в рамках дела о незаконном публичном распространении личных сведений.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — приводит решение судьи Екатерины Цвелевой РИА Новости.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова в ходе рассмотрения жалобы заявила, что выемка денег из ячейки была произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют Виталину, предполагает арест средств на сумму не более 200 тысяч рублей. Однако, по словам прокурора, разрешение на выемку было дано законно, а само решение суда не вызывает вопросов и вполне обоснованно. После процесса Широкова заявила, что подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Напомним, Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями. на которых запечатлен Армен Джигарханян, сделанными скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера.