После трагедии в Кемерово Бузова не выходит на связь

После трагедии в Кемерово Ольга Бузова не выходит на связь

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне. По официальным данным, погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Вчера в Кемерово начались прощальные церемонии с первыми погибшими, которых удалось опознать.

28 марта был объявлен днем национального траура — во всех городах России прошли памятные мероприятия и были созданы стихийные мемориалы. Многие знаменитости выражали свои соболезнования родственникам погибших и пытались поддержать сограждан — кто-то переводил деньги в помощь родным жертв и пострадавшим в пожаре в торговом центре, кто-то на словах оказывал необходимую поддержку.

Телеведущая и певица Ольга Бузова была до глубины души поражена происходящим и близко к сердцу приняла трагедию в Кемерово. Несколько дней назад она выразила свои соболезнования всем пострадавшим и объявила, что на ближайшие дни отменит все публичные выступления.

"У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки…В связи с этой трагедией, я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни, начиная со вчерашнего. Я надеюсь на ваше понимание. Перед глазами стоит эта ужасная картина, а в ушах детский плач", — написала несколько дней назад Ольга Бузова и с тех пор не выходит на связь с поклонниками. Певица решила, что любые публикации будут неуместны. Несмотря на то, что официальный день траура был вчера, пока что Бузова по-прежнему хранит молчание.

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