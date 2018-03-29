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Кристина Орбакайте поблагодарила Владимира Преснякова за сына
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Кристина Орбакайте поблагодарила Владимира Преснякова за сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известный артист Владимир Пресняков — младший празднует сегодня день рождения: артисту исполнилось 50 лет. В честь этого в личном блоге его экс-супруги, певицы и актрисы Кристины Орбакайте, появилась архивная фотография и теплое поздравление.
С днем рождения, с юбилеем. У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына,
написала артистка бывшему мужу.
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 28 Мар 2018 в 3:18 PDT  Напомним, с 1986 по 1997 год Кристина Орбакайте состояла в гражданском браке с певцом Владимиром Пресняковым–младшим. В этих отношениях в 1991 году родился сын Никита Пресняков.
В 2015 году Владимир Пресняков стал отцом во второй раз: жена Наталья Подольская подарила ему сына Артемия (звезды вместе с 2005 года, в 2010 официально оформили брак). К слову, не так давно супруга артиста отреагировала на появившиеся в СМИ и соцсетях слухи о второй беременности.
В свою очередь Кристина Орбакайте еще дважды испытала счастье материнства. С 1997 по 2001 год певица состояла в незарегистрированном браке с бизнесменом Русланом Байсаровым, в 1998 году у пары родился сын Дени Байсаров. С 9 марта 2005 года по настоящее время звезда замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году в семье родилась дочь Клавдия Земцова.
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 3 Июл 2017 в 3:49 PDT  Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 6 Ноя 2017 в 10:59 PST  Фото: Instagram @nataliapodolskaya
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