Джейми Дорнан устал от популярности после «50 оттенков свободы»

Актер Джейми Доран , который сыграл Кристиана Грея в эротической трилогии, впервые откровенно признался журналистам «Celebrity», что устал от свалившейся на него популярности, которая пришла после премьеры всех трех частей «Оттенков..»

«Вся моя жизнь сейчас сводится к тому, чтобы играть в прятки с папарации. Я не могу даже сходить в супермаркет за продуктами, потому что кассирши начнут просит автограф на груди. Наивно меня подловили уставшим и невыспавшимся — это ужасно. Я искренне устал от такой популярности» — иронично отметил Джейми.