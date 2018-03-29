Джейми Дорнан устал от популярности после «50 оттенков свободы» 

Актер Джейми Доран, который сыграл Кристиана Грея в эротической трилогии, впервые откровенно признался журналистам «Celebrity», что устал от свалившейся на него популярности, которая пришла после премьеры всех трех частей «Оттенков..»
«Вся моя жизнь сейчас сводится к тому, чтобы играть в прятки с папарации. Я не могу даже сходить в супермаркет за продуктами, потому что кассирши начнут просит автограф на груди. Наивно меня подловили уставшим и невыспавшимся — это ужасно. Я искренне устал от такой популярности» — иронично отметил Джейми.
Дорнан также подчеркнул, что в жизни он скромный юноша и привык вести уединённый образ жизни вместе с супругой Амалией Уорнер, увы, сегодня это практически невозможно. Напомню, что роль Кристиана Грея прославила Джейми на всю планету. В следствие чего, за актером закрепился статус главного секс-символы Голливуда.