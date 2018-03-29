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«Спасибо за детство»: Орбакайте поздравила Преснякова
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«Спасибо за детство»: Орбакайте поздравила Преснякова 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Сегодня певцу и отцу внука Аллы Пугачевой исполняется 50 лет.
Как это часто бывает, когда знаменитые пары после расставания рвут связи друг с другом навсегда, даже несмотря на наличие общих детей. Но это не про главную звездную семью страны: Алла Борисовна и сама поддерживает отличные отношения со всеми своими бывшими, и дочь к тому же приучила. Такое воспитание! Поэтому нечему удивляться, что сегодня Кристина Орбакайте поздравила с юбилеем своего бывшего, Владимира Преснякова-младшего, с 50-летием. Певица разместила в своем Instagram архивное фото потрясающей красоты. Пара настолько гармонично смотрится вместе, что глаз не оторвать!
«У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына», — подписала снимок певица.
Напомним, Владимир Пресняков-младший стал встречаться с Кристиной Орбакайте в 1986 году, когда ему было 18 лет, а ей — 15. Спустя пять лет, в 1991 году, у них родился сын Никита. Еще спустя шесть лет, в 1997-м, пара рассталась, но до сих пор поддерживает теплые отношения, несмотря на то, что оба давно обрели счастье в других браках.
Принять участие в опросе «А вы поздравляете бывших с праздниками?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Милота дня: сын Преснякова бреется вместе с отцом
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