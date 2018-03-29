Орбакайте показала редкое фото с Пресняковым: «У нас было прекрасное детство»

«С Днем Рождения, с Юбилеем! У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына #владимирпресняков #50лет #никитапресняков #кристинаорбакайте», — написала артистка.

Фото: instagram