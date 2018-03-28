5 советских актеров, чьими голосами говорят любимые с детства персонажи

28 марта в возрасте 87 лет ушел из жизни композитор и певец, артист театра и кино, народный артист России Олег Анофриев . Помимо съемок в кино Анофриев часто появлялся и в мультфильмах — правда, лишь голосом. Звонким, красивым, мелодичным голосом. Именно он исполнил все партии (кроме принцессы) в популярнейшем всеми детьми и взрослыми мультфильме «Бременские музыканты». Сегодня мы хотим вспомнить творчество Олега Анофриева и еще четырех актеров, которые подарили свои голоса всеми любимым сказочным и мультяшным персонажам из нашего детства. Олег Анофриев — «Бременские музыканты», «Львенок и Черепаха» Олег Анофриев — один из самых многогранных актеров в отечественном кинематографе. Он снялся в 55 фильмах, озвучил 20 мультипликационных картин, написал более 50 песен и романсов, многие из которых прозвучали в кино и на телевидении.

Голос Анофриева знаком каждому малышу. Услышать его можно в заставке к программе «Спокойной ночи, малыши».

Не секрет, что во многих мультиках актеры озвучивают не только своего персонажа, но и несколько второстепенных ролей, чтобы сэкономить время, да и развлечения ради — всегда интересно проверить, на что ты способен. Когда Анофриева пригласили на озвучку Трубадура из «Бременских музыкантов», никто и представить себе не мог, во что это выльется.

Дело в том, что по каким-то причинам намеченный в «Мелодии» день записи был сорван — актеры, которые должны были озвучивать других персонажей, сказали, что приехать не смогут, а сам Олег Андреевич появился лишь для того, чтобы сказать, что заболел и просить о переносе записи. Конечно же, работники «Мелодии» не растерялись и немедля затащили актера в речевую кабину, где ему пришлось проявить талант и заменить всех своих коллег, что он и сделал вполне блестяще. В личной жизни Олег Анофриев был абсолютно счастлив в браке с любимой женой Натальей Георгиевной Отливщиковой, вырастил дочь Марию, которая, как и мать, стала врачом, а затем активно помогал в воспитании внучек — Натальи и Анастасии. Своему правнуку Олегу озорной прадед посвятил песню: «От Олега до Олега ровно 80 лет». Георгий Милляр — добрая Баба Яга и прочие злодеи

Чудесное перевоплощение: 5 актеров, которые подарили детям сказку

Любимая несколькими поколениями Баба Яга, грозный, но симпатичный Кощей Бессмертный, страшное, но добродушное Чудо-Юдо — мы всегда с улыбкой вспоминаем отрицательных, но очень забавных персонажей Георгия Францевича Милляра. Он начал свой путь с работы театральным бутафором, а на сцену попал случайно, когда заболела актриса, исполняющая роль Золушки. Миниатюрный и смешливый Георгий блестяще справился с поставленной перед ним задачей, и дальнейшая судьба его предрешилась сама собой. После окончания школы актерского мастерства Милляр поступил на службу в Театр Революции, где проработал без малого 14 лет. Но, не устояв перед обаянием кинематографа, покинул театральные подмостки и начал играть в детских фильмах. Для начала выступил в роли Царя Гороха (картина «По щучьему веленью»). Затем Георгий Францевич предстал в образе Бабы-Яги, снявшись в фильме «Василиса Прекрасная».

Кстати, на эту роль претендовала Фаина Раневская , но утвердили Милляра, который не боялся экспериментировать со своей внешностью.

Во время съемок в роли нечисти Георгий Францевич любил, «чтоб было пострашнее», поэтому ему неоднократно приходилось бриться наголо, удалять брови и мазаться зеленкой с ног до головы (придворный Квак в «Марье Искуснице» получился именно благодаря бриллиантовой зелени).

Нередко актер исполнял в одной сказке роли сразу нескольких негодяев. Так, в 16 фильмах Александра Роу он сыграл 30 персонажей!

А вот в личной жизни у Милляра долго были сложности. В 30 лет Георгий Францевич женился на начинающей актрисе, которая вскоре закрутила роман с кинорежиссером, забеременела и была отправлена Милляром восвояси. Дело в том, что Георгий Францевич был бесплоден, а воспитывать чужого ребенка не хотел. Всю оставшуюся жизнь он прожил в коммунальной квартире с мамой. Коллеги поговаривают, что актер частенько являлся на съемки пьяным. Режиссер Александр Роу старался держать своего фаворита и товарища в узде, но находчивый Милляр всегда находил способ обвести друга вокруг пальца. Часто на площадке актер позволял себе довольно скабрезные, но, впрочем, безобидные шутки, которые ему спускали с рук. Вне съемок Милляр вел довольно замкнутый образ жизни. В 65 лет, после смерти матери, актер по наущению Роу внезапно женился на соседке по коммуналке Марии Васильевне — вдове, которая была на 5 лет его моложе. Вместе супруги прожили душа в душу 22 года. Клара Румянова — Заяц, Чебурашка и Паровозик из Ромашкова

Актриса Клара Румянова за всю свою карьеру озвучила 161 мультипликационный фильм, 37 советских кинофильмов, 15 зарубежных кинолент и три музыкальные сказки. Удивительная продуктивность!

Благодаря ее таланту и умению владеть голосом зрители мгновенно полюбили Чебурашку, Зайца, Рикки-Тикки-Тави, Крошку Енота, Малыша, Мамонтенка.

Однако жизнь талантливой актрисы складывалась не так сказочно, как можно было бы подумать. Еще в 10-летнем возрасте Клара увидела фильм с Любовью Орловой и буквально заболела кинематографом, приняв твердое решение стать актрисой. С первой попытки поступив во ВГИК, Румянова, будучи первокурсницей, начала гастролировать с концертами по Подмосковью , но вскоре заболела воспалением легких и лишилась голоса. Фониатр лишь развел руками, сказав, что Клара обладает уникальными связками, и как изменится ее голос после болезни, можно только гадать. Наступили мучительные полгода тишины, когда Румянова не говорила даже шепотом, общаясь с друзьями и преподавателями с помощью записок.

По окончании реабилитации Клара заговорила высоким голосом, который и стал в дальнейшем залогом ее успеха.

Миниатюрная брюнетка имела большой успех у мужчин. Ее сокурсник Николай Рыбников , впоследствии известный актер, часами мог стоять у ее подъезда в ожидании встречи, не замечая свою будущую жену Аллу Ларионову , которая училась с ними вместе. Клара несколько раз отказала Рыбникову, однажды даже выбросив дорогой подарок — золотые часы (этот эпизод из жизни спустя некоторое время был запечатлен в фильме «Девчата»!). Хотя через много лет, незадолго до смерти артиста, она призналась, что Николай — единственный мужчина, который был нужен ей все эти годы, просто она не разглядела его замечательных качеств в молодости. Кстати, еще в 16 лет, до поступления во ВГИК, Клара Румянова вышла замуж за пианиста. Этот брачный союз длился всего несколько месяцев, до тех пор пока новоиспеченный супруг не поставил условие «или я, или кино». Несложно догадаться, что выбрала Клара.

Будучи студенткой Румянова стала сниматься в кино и озвучивать мультфильмы.

Вторым супругом Клары стал актер Александр Чемодуров, лучший друг Сергея Бондарчука . Однако спустя какое-то время из-за невостребованности он начал пить, доходило даже до рукоприкладства и продажи вещей ради очередной порции алкоголя. Румянова не выдержала этого кошмара и подала на развод. Третьим мужем актрисы стал капитан дальнего плавания, который буквально уничтожал ее своей ревностью, именно поэтому спустя пять лет брак распался. За обаятельной артисткой ухаживали Чкалов, Магомаев, Высоцкий, а в итоге большую часть жизни она прожила несчастливо и в одиночестве.

Еще при жизни Клару Михайловну признали Золотым голосом России и лучшим голосом мировой мультипликации.

За роль Шерлока Холмса народный артист РСФСР Василий Ливанов был награжден орденом Британской империи, пожалованным ему самой королевой Елизаветой, как лучшему сыщику всех времен. Однако в жизни Василия Борисовича огромное место занимали не только киносъемки, но и озвучка мультипликационных фильмов.

Талантливейший актер представил зрителям незабываемых персонажей: дядюшку Ау, крокодила Гену, Громозеку, Удава из сериала «38 попугаев», Карлсона, Бармалея и многих-многих других.

Нередко голосом Ливанова говорили сразу несколько персонажей в сказке. К примеру, во второй серии об умном, красивом, в меру упитанном и в полном расцвете сил Карлсоне актер озвучил не только озорника с мотором, но и папу Малыша, а также диктора, который читает объявление, так заинтересовавшее Фрекен Бок.

Уникальный голос Василия Борисовича — не врожденное, а приобретенное явление, причем приобретенное вследствие несчастного случая, как это было с Кларой Румяновой.

Дело в том, что в однажды актер просто-напросто сорвал голос. Это случилось во время озвучки зимних сцен фильма «Неотправленное письмо», которая происходила в 40-градусный мороз прямо на улице под порывами пронзающего ветра — такой была задумка режиссера Михаила Калатозова . Пытаясь выстоять в непогоду и заглушить собой завывание ветра, Ливанов и лишился голоса. Вернее, деформировал его до тембра, который все мы знаем и любим.

Что же касается личной жизни, Василий Ливанов был дважды женат. Первой его супругой была Алина Владимировна Энгельгардт, которая родила ему дочь Анастасию. Спустя два года после развода, Василий Борисович вновь вступил в брак — на этот раз его избранницей стала (что само по себе можно расценивать как знак свыше) художница анимационного кино Елена Артемьевна Ливанова. У супругов двое сыновей — Борис и Николай, а также трое внуков.

Несколько лет назад в семье Ливанова случилась трагедия — его старший сын Борис был осужден за убийство и, отбыв половину срока, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Говорят, что в инциденте замешана бывшая жена Бориса — Екатерина, подмешивавшая супругу психотропные препараты, чтобы удержать его при себе. По словам Ливанова, бывшая невестка была пристрастна к алкоголю и совсем не занималась внучкой Евой, которая до 4-х лет была абсолютно глухой. Сейчас Борис и Екатерина не общаются, Борис старается пустить свою жизнь совсем в другое русло. Так, на прошлом литературном форуме «Золотой витязь» он получил бронзовый приз за свои стихи. Дочь Ева живет с ним и его родителями, она прошла ряд операций по возвращению слуха, активно занимается спортом. Фаина Раневская — Фрекен Бок и Баба-Бабариха

Неповторимая, невероятно эксцентричная, способная даже из маленького эпизода сделать истинный шедевр Фаина Георгиевна Раневская отметилась всего в двух мультфильмах — «Сказке о царе Салтане» и «Карлсон вернулся». И если Баба-Бабариха в первом мультфильме была довольно второстепенным персонажем, то в «Карлсоне» великолепная Раневская максимально проявила свой талант. Противная домомучительница, которую Малыш пытается «курощать» под руководством Карлсона, вышла очень яркой и своеобразной женщиной, которая может быть очаровательной, а вовсе не нудной и вредной старой девой. Как и в каждую свою роль, в текст озвучки Фаина Георгиевна внесла коррективы, и, как мы видим, не прогадала. Слова «траля-ля-ля, а я сошла с ума» — плод фантазии актрисы.

Мало кто знает о том, что режиссеры долго не могли уговорить Раневскую озвучивать Фрекен Бок.

Дело в том, что Фаина Георгиевна вообще не больно-то любила озвучку, а когда увидела эскизы Фрекен Бок — наотрез отказалась участвовать в проекте. Художник Анатолий Савченко , желая угодить артистке, решил срисовать образ домомучительницы с самой Раневской. Но его старания Фаина Георгиевна не оценила. Конечно же, Раневская, как и любая другая женщина, была лучшего мнения о своей внешности. Мощный бюст, длинный нос и тоненькие ножки и ручки персонажа вывели ее из себя. Пришлось оперировать лишь голыми фактами — эскиз уже утвержден худсоветом «Союзмультфильма» и вносить в него правки, даже мельчайшие, никак нельзя, поэтому нужно вжиться в образ, понять и простить художника, который хотел как лучше.

Раневская взяла себя в руки и так вжилась в образ, что в итоге съемочная группа не знала, что делать с энтузиазмом актрисы.

Она переписывала реплики, наводила «шухер» на площадке, заставляя и режиссера, и звукооператоров буквально на задних лапках скакать вокруг «некурощенной домоправительницы». Если вы вспомните бессмертную мачеху-лесничиху из «Золушки», которую блистательно сыграла Раневская в кино, вы поймете, что творилось во время работы над «Карлсоном».

Может, королевство в виде съемочной группы и было небольшим, но разгуляться Фаина Раневская в роли Фрекен Бок смогла от души.