«Невозможно поверить, невозможно принять»: коллеги почтили память Анофриева

Среда, 28 марта, указом президента России была объявлена днем траура по жертвам кемеровской трагедии. Напомним, в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из которых — ребенок. Не смог пережить этого чудовищного происшествия и артист Олег Анофриев , он скончался сегодня днем. Первым трагическую новость в соцсетях сообщил Александр Олешко . Он поблагодарил артиста за совместную работу и крепкую дружбу и выразил соболезнования его родным и близким.

В студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир» также собрались коллеги Олега Андреевича, чтобы почтить его память и рассказать о нем. Сам Анофриев в своем последнем интервью говорил, что пережил многих своих коллег, сам артист называл себя «уходящей натурой».

Свое последнее интервью Олег Анофриев дал в январе этого года/Фото: кадр из программы

«Со страхом говоришь все время, потому что никого не осталось. Ушло все поколение. Сенчина, Валя Толкунова… Эти светлые, веселые, радостные голоса уже ушли», — говорил актер еще в январе этого года. Все те, кому довелось работать с Анофриевым, вспоминают, что он был очень добрым, но и чрезвычайно принципиальным и требовательным человеком.

«Он был, конечно, удивительным человеком, очень колючим. Он сам говорил: «Я очень неудобен». Он никогда не соглашался на компромиссы, — рассказала журналист Валентина Пиманова , добавив, что Олег Андреевич хотел дожить до весны.

Ведущая Ангелина Вовк вспомнила, что Анофриев часто приходил к ней в дикторский отдел, чем-то угощал, делал комплименты, они много смеялись, что-то обсуждали. Режиссер Людмила Цветкова , работавшая с артистом в театре Киноактера, также отзывается о коллеге с теплотой и нежностью.

Коллеги и друзья почтили память Олега Анофриева/Фото: кадр из передачи

«Он в основном работал на концертах, у него была огромная занятость. Олег любил концертную деятельность. Публика его любила, и не отпускала. Он никогда не уходил вовремя. По жизни он был очень прямой, принципиальный человек. Всегда железно относился ко всему, часто заступался за кого-то», — рассказывает Людмила Васильевна.