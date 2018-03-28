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Олег Анофриев: он называл себя отшельником, а был звездой
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Олег Анофриев: он называл себя отшельником, а был звездой 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Олег Анофриев, актер, автор и исполнитель песен, ушел из жизни на 88-м году. По словам семьи, причиной стали болезнь и преклонный возраст артиста. Он исполнил и записал свыше двухсот различных песен, в том числе к мультфильмам, телепрограммам и кинолентам.
Несмотря на нелюбовь к озвучке кино, в которой Анофриев признавался журналистам, песни стали его визитной карточкой. В фильме «Земля Санникова» звучит голос Анофриева, хотя роль авантюриста Крестовского исполнил Олег Даль.
Заслуженный артист РСФСР и Народный артист Российской Федерации Олег Андреевич Анофриев родился в 1930 году в семье врача и домохозяйки. Он стал третьим ребенком в семье. Семья жила в центре Москвы, на Смоленской площади. Олег занимался в школьном драмкружке и пел. После школы поступил в школу-студию МХАТ. Хотя специального музыкального образования он так и не получил, его называли поющим актером редкого дарования.
Анофриев озвучил всех персонажей мультфильма «Бременские музыканты». Также он сочинял тексты и музыку. Например, известную песню Людмилы Зыкиной «Какая песня без баяна» в советское время пели во время застолий, полагая, что она народная. Между тем, ее написал Анофриев.
Сам он называл себя представителем народа и отшельником. Может, поэтому в 1967 году переехал из шумного столичного центра на тихую тогда Рублевку, в район Жуковки. Вдвоем с женой своими руками они почти полностью построили небольшой дом на обширном участке, где и поселились. В километре находилась госдача №1. О том доме вспоминает поэт-песенник Юрий Энтин.
Юрий Энтин поэт-песенник «Когда попал к нему на дачу, на Рублевку, я был, во-первых, потрясен такой красотой. Именно русской красотой. У него не было богато, а было просто вот деревянное зодчество. И он мне похвастался, что это все сделано его руками. Я его знал, но я не представлял, как можно построить вот такой дом руками. Меня просто изумило. Потом меня привел и еще больше изумил, когда я увидел, что он сделал студию грамзаписи, можно сказать, замечательно оборудованную, очень хорошо».
В 1990-х годах рядом построили часовню Бориса и Глеба, где Анофриев, по собственным воспоминаниям, некоторое время был старостой, покупал туда иконы и привлекал прихожан. Однако затем шум правительственных кортежей и суета постоянных строек чете Анофриевых надоели.
В это время артисту невероятно повезло: он увлекался историей и попал на телевикторину «Колесо истории», где выиграл 93 тысячи долларов в виде сертификата на трехкомнатную квартиру. В 2005 году, в пик цен на недвижимость, семья продала трешку и старый участок и купила 200-метровый загородный дом без отделки в деревне Козино за Николиной горой, ближе к Звенигороду, и немного земли. Денег хватило еще на отделку и на мебель. Он смастерил фонтан на участке, а на токарном станке изготавливал прекрасные вещи из дерева. Даже сауну в доме сделал сам. Обо всем этом он рассказал два года назад в программе «Сегодня вечером» на Первом канале:
«Это по немецкому проекту, который я называю очень просто: дом, который внутри больше, чем снаружи. Снаружи он выглядит очень небольшим домиком, а внутри он очень просторный, очень свободный и очень любимый мною. Помещение, в которое вы вошли, — это моя студия. Здесь практически проходит вся моя жизнь, с утра до позднего вечера, с перерывом на обед. В ванную комнату вписал замечательную совершенно печурку. Это сауна».
Анофриев признавался, что свой кусочек славы уже получил, так что предпочитал сидеть дома, в зимнем саду. А еще он любил рыбалку. И, несмотря на прежнюю славу неуживчивого упрямца, прекрасно ладил с соседями. Места в Козино живописные — рядом Москва-река. Анофриев часто ходил в соседнее село Аксиньино, в церковь, построенную Никитой Михалковым. Он посвятил своей малой родине много стихов:
У нас березовый откос и небо синее,
Как райский сад цветет погост села Аксиньино.
Кругом седая пыль веков.
И замок Галкина.
И по дороге Михалков спешит с мигалкою.
Покой такой, и все намолено.
И рвется к небу над рекой гора Николина.
Умейте местом дорожить, живите в радости.
Спешите жить, спешите жить…
Олега Анофриева похоронят в пятницу 30 марта. Проститься с ним можно будет в этот же день в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента.
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